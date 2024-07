L'origine del nome Italia: tra falsi miti e verità storiche documentate

Da una dozzina di anni serpeggia sui mass-media abruzzesi-molisani (e, a volte, persino nazionali) la falsa informazione che il nome Italia sia nato in una di queste due regioni centrali della Penisola. A volte viene indicata come località di nascita l’antica Corfinio, zona vicina alla città di Sulmona (AQ), attorno al 90 avanti Cristo durante le guerre sociali contro Roma. A volte si gioca sugli equivoci tra “prima Italia come nascita” e “prima Italia politica”. Nonostante l’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia” (fondata nel 1982 dal giornalista Domenico Lanciano) fin dal gennaio 2012 cerchi in tutti i modi possibili di riportare le menti alla realtà storica documentata, si insiste da parte di taluni a continuare a portare avanti (persino nelle scuole) le loro tesi non suffragate da ben precise e consolidate indicazioni anche accademiche, le quali, anche quando presentate, non vengono prese in alcuna considerazione. Così si continua nel “far west” del nome Italia e della “prima Italia”. Senza che alcuna autorità universitaria o statale intervenga a interrompere tutta questa nociva disinformazione pubblica. Sarebbe utile consultare almeno il volume “Calabria la prima Italia” di Editalia 1999 (emanazione della Treccani) oppure il libro “Calabria la prima Italia” che la statunitense Gertrude Slaughter ha pubblicato nel 1939 e che adesso si può leggere in italiano per come edito da Meligrana nel 2023.

Ultimo in ordine di tempo a non fare chiarezza, anzi (perché datato 21 luglio 2024) è quanto si può leggere al link <<

https://www.laquilablog.it/corfinio-abruzzo/

>> che titola << Corfinio, la città abruzzese che inventò l’Italia >>. Dispiace che, nonostante le ripetute precisazioni, pure le redazioni cascano fin troppo spesso nella trappola della disinformazione, a meno che non condividano quanto proposto loro dai comunicati-stampa (non verificati). << Basta consultare una qualsiasi enciclopedia per avere almeno il dubbio che il nome Italia (e quindi l’Italia anche politica con re, territorio, leggi e popolo) sia nato nell’Istmo di Catanzaro, in Calabria, attorno al 1500 avanti Cristo, ovvero sedici generazioni prima della stessa guerra di Troia (1100 a. C. circa). Giusto per avere una prima parola chiara, le fonti storiche possono essere consultate, in sintesi, al seguente link <<

https://www.comune.catanzaro.it/catanzaro-dove-nacque-il-nome-italia/

>>. Inoltre, per chi intenda approfondire meglio, si consiglia di leggere i testi originali in greco ed in latino alla Biblioteca dell’Abbazia di Montecassino oppure in altri Archivi e Biblioteche che abbiano i testi più antichi ed inequivocabili.