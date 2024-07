Vandalizzati i bagni pubblici di Agnone: Escrementi dovunque e pareti imbrattate.

Non c'è pace per i bagni pubblici di Agnone. Dopo un lungo periodo di chiusura e una riapertura, con tanto di impegno economico per i lavori di ristrutturazione e sanificazione, la situazione è tornata rapidamente al punto di partenza. Maniglioni, barre, specchi, distributori di fazzoletti e dispenser di gel igienizzante, tutto è stato deturpato da atti di vandalismo inqualificabili. Feci sparse a terra, muri imbrattati, buste di plastica ricolme di feci, un quadro indecoroso che offende la sensibilità di tutti i cittadini.

Ma quali soluzioni possono essere adottate per porre fine a questa situazione?