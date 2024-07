Turris a Capracotta, il cuore verde d'Italia, conquista il calcio professionistico

Capracotta, 29 luglio 2024 – La piccola perla del Molise si conferma meta ambita per le squadre di calcio professionistiche. Dopo aver ospitato la Juve Stabia, è il turno della Turris, storica squadra campana militante in Serie C, che ha scelto il centro sportivo di Capracotta per il suo ritiro pre-campionato.

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova presenza: "Siamo orgogliosi di ospitare la Turris a Capracotta. La scelta di una squadra di Serie C come la Turris conferma la validità del nostro investimento nel turismo sportivo e, in particolare, nel calcio. Il nostro centro sportivo, con il suo campo in erba naturale a oltre 1000 metri sul livello del mare, offre condizioni ideali per la preparazione atletica delle squadre".

A fare eco al sindaco Paglione è Ettore Capriola, neo presidente della Turris: "Abbiamo scelto Capracotta per la bellezza del luogo e per la qualità dei servizi offerti. Il centro sportivo è davvero eccellente e il clima fresco di montagna favorisce un lavoro intenso e proficuo. Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'accoglienza e per la collaborazione".

La presenza di squadre di calcio professionistiche a Capracotta rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo del territorio. I ritiri pre-campionato, infatti, generano un indotto economico significativo, coinvolgendo alberghi, ristoranti, negozi e attività locali. Inoltre, la visibilità mediatica associata a queste manifestazioni contribuisce a promuovere l'immagine di Capracotta come destinazione turistica di qualità.

"Si sta aprendo una grande opportunità per Capracotta", sottolinea il sindaco Paglione. "Stiamo concretizzando quello che avevamo immaginato qualche anno fa, quando decidemmo di investire sul turismo sportivo. Siamo convinti che il calcio possa diventare un volano per lo sviluppo economico e sociale del nostro comune".

La scelta di Capracotta da parte di squadre di calcio professionistiche è solo l'inizio di un percorso. L'amministrazione comunale ha già in programma ulteriori investimenti per migliorare l'offerta sportiva e turistica del territorio. L'obiettivo è quello di trasformare Capracotta in un punto di riferimento per il calcio giovanile e professionistico, organizzando tornei e eventi che possano attrarre sempre più squadre e appassionati.