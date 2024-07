L'orgoglio di Elvira Di Pasquo: Allattare in pubblico, senza vergogna!

Agnone – In una società dove ancora persistono pregiudizi sull'allattamento materno in pubblico, Elvira Di Pasquo, dottoressa in Ginecologia, ha mostrato con orgoglio come sia possibile superare questi tabù. Seduta nella piazza principale di Agnone, la dottoressa allatta serenamente la sua piccola Carlotta, di appena due mesi.

Quale gesto d’amore più grande? Eppure, una delle pratiche più ancestrali che unisce la madre al proprio figlio nella società moderna non è sempre ben vista: persino in paesi progressisti come la Danimarca resistono leggi che impediscono l’allattamento nei ristoranti. E in Italia non è tutto rose e fiori: si pensi che in Parlamento deputate e senatrici non possono allattare (a differenza delle colleghe di Strasburgo), e comunque è innegabile che l’allattamento in pubblico desti ancora in molte persone imbarazzo.

Ma da Agnone un piccolo paese dell'entroterra molisana, sotto il cielo limpido e con la frescura tipica delle zone di montagna, Carlotta consuma il suo pasto con naturalezza e tranquillità, proprio come dovrebbe essere e Elvira, con il suo gesto semplice ma potente, sfida apertamente quei preconcetti che vedono ancora l'allattamento al seno come un atto da relegare lontano dagli sguardi pubblici e manda un messaggio forte: una madre che allatta il proprio figlio non deve suscitare sconcerto o disagio, ma piuttosto da considerare un gesto naturale e fondamentale della vita.

La scelta di allattare Carlotta all'aria aperta rappresenta un messaggio di normalizzazione e accettazione. "Allattare è un diritto e un bisogno naturale, sia per la madre che per il bambino. Farlo in pubblico non dovrebbe essere motivo di vergogna," afferma la dottoressa Di Pasquo.

Il suo gesto non è solo una dichiarazione personale, ma anche un incoraggiamento per altre madri a sentirsi libere di allattare ovunque si trovino, senza doversi nascondere o sentirsi giudicate. La sua azione dimostra che l'allattamento materno è un atto di amore e cura che non conosce luoghi inappropriati. Grazie alla dottoressa Elvira Di Pasquo !