Incidenti stradali: Istat, nel 2023 in Molise 16 morti

Tra i comportamenti errati alla guida si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata.

I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,5% dei casi.

La rilevazione condotta dall'Istat include solo le circostanze accertate o presunte per i conducenti dei primi due veicoli coinvolti nell'incidente. Tra le altre cause più rilevanti, la manovra irregolare, la mancanza della distanza di sicurezza, la mancanza di precedenza al pedone e il comportamento scorretto del pedone, rappresentano rispettivamente il 7,7%, il 6,9%, il 3,4% e il 2,8% delle cause di incidente.

Nell'ultimo fine settimana in Molise si sono registrati due gravi incidenti stradali, con altrettante vittime. Il primo sulla ss 647 Bifernina, il secondo sulla ss 158.