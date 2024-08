Arrestato in flagranza lâ€™autore di un furto aggravato commesso ai danni di unâ€™attivitÃ  di ristorazione in Contrada Le Piane.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Isernia, all’esito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Questore Della Cioppa in ragione dell’aumento degli episodi di furto aggravato in danno di attività commerciali registratosi nei giorni scorsi, ha individuato e arrestato in flagranza un cittadino residente nel capoluogo pentro, presunto responsabile di furto aggravato in danno di un’attività di ristorazione sita in C.da Le Piane.

L’individuo, con numerosi precedenti per furto e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato colto in flagranza dalla Volante mentre tentava di scavalcare la recinzione dei locali commerciali; sulla sua persona è stata inoltre rivenuta la presunta refurtiva. L’Autorità Giudiziaria, immediatamente avvisata dagli operanti, ha disposto l’associazione del prevenuto presso la locale casa circondariale.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l´indagato potrà far valere le proprie ragioni difensive innanzi all´Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

