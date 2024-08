Agnone-Raccolta Firme per il Referendum sull'Autonomia Differenziata delle Regioni : Giovani in Prima Linea

La raccolta firme per il referendum abrogativo della legge n. 86/2024 sull'autonomia differenziata delle Regioni è stata avviata anche ad Agnone. Fino al 20 settembre 2024, sarà possibile sottoscrivere il referendum sia presso i banchetti fisici che online.

Il quesito referendario è il seguente: «Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, 'Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione'?»

Per firmare il referendum online, è necessario collegarsi al link dedicato utilizzando Spid o Cie.

Questa sera ad Agnone, due iscritti al Partito Democratico sono presenti per raccogliere le firme. Saranno inoltre allestiti altri punti di raccolta firme in collaborazione con la CGIL. Molti giovani stanno firmando, preoccupati per il futuro di un'Italia potenzialmente divisa in due. Nella foto allegata, Giulia e Diego si mostrano mentre firmano convintamente per il referendum.