Gonfiabili sui marciapiedi di Agnone: Legittima iniziativa o ostacolo per le attivitÃ ?

Agnone, 7 Agosto 2024 - Durante le ferie agostane, Agnone si trasforma in un vivace centro turistico, attirando numerosi visitatori e bambini. In questo contesto, l'iniziativa di posizionare giochi e gonfiabili sui marciapiedi davanti alle abitazioni e alle attività commerciali ha suscitato opinioni contrastanti tra i residenti e i commercianti locali.

Da un lato, molti apprezzano l'idea di creare spazi di divertimento per i più piccoli, che possono godere delle attrazioni in un ambiente sicuro e vicino al centro del paese. Tuttavia, sorgono dubbi sulla legalità e sull'opportunità di collocare strutture alte fino a 4 metri davanti a uffici, attività commerciali e abitazioni, specialmente quando queste vengono completamente oscurate dalla vista dei passanti.

Diversi commercianti hanno espresso il loro malcontento, sottolineando come la visibilità delle loro attività sia compromessa dalle imponenti strutture gonfiabili. "Non è giusto che i nostri negozi vengano nascosti," afferma un negoziante locale. "Lavoriamo duramente per attrarre clienti, e ora ci ritroviamo con una barriera davanti alle vetrine."

Anche chi lavora in uffici adibiti all'informazione ha evidenziato problematiche legate alla concentrazione e alla quiete, disturbate dal continuo vociare e dal rumore dei soffiatori utilizzati per mantenere gonfie le strutture in PVC. "Tra la barriera in PVC alta circa 4 metri davanti all'attività, l'insufflazione continua e la musica, forse in queste quattro ore è meglio decidere di chiudere l'attività," commenta un lavoratore del settore.

Ci si chiede se non esistano altri spazi più idonei per collocare strutture tanto divertenti per i bambini ma che occupano grandi spazi. "Abbiamo spazi pubblici che potrebbero essere utilizzati senza creare disagio, ed è stata attivata anche l'isola pedonale," sostiene un residente. "Perché non sfruttarli?" I diritti valgono per tutti: i bambini devono divertirsi, ma altrettanto sacrosanto è il diritto di chi ha un'attività o un ufficio.

Rimane il quesito sulla legalità di tali installazioni in tali contesti. Le normative locali e nazionali regolano l'uso degli spazi pubblici e la sicurezza delle strutture temporanee. È essenziale che l'amministrazione comunale di Agnone scelga spazi idonei e si faccia garante dei diritti di tutti

L'iniziativa di posizionare giochi gonfiabili sui marciapiedi di Agnone ha sicuramente portato gioia a molti bambini e famiglie, ma ha anche sollevato importanti questioni riguardanti la legittimità e l'impatto su attività commerciali e uffici. È auspicabile che si trovi un compromesso che consenta ai piccoli di divertirsi senza arrecare disagi agli operatori economici e ai residenti.