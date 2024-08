Molise in Quota: Tradizione e Sapori con il Gruppo Folk Rintocco Molisano il 12 e 13 Agosto

Tutto pronto per ‘Molise in Quota’, la manifestazione che il 12 e 13 agosto trasformerà il piano di Staffoli, ad Agnone, in un vivace palcoscenico dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Molise. L'evento, promosso dalla società Robur Agnone e finanziato dalla Regione nell'ambito dell’Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica e culturale, offrirà un ricco programma di attività culturali, musicali, ricreative, espositive ed esplorative.

Tra i protagonisti dell'iniziativa, spicca il Gruppo Folklorico "Rintocco Molisano" di Agnone, che porterà sul palco la tradizione e il folklore molisano. La loro partecipazione, inserita nel contesto delle "Eccellenze molisane in alta quota", sarà un momento clou dell'evento, sottolineando l'importanza di mantenere vive le radici culturali del territorio.

Non mancate all’appuntamento con la tradizione e il gusto: il 12 e 13 agosto a Staffoli Horses per celebrare insieme il Molise!