"Il Bullismo non va in vacanza 2024" quarta tappa nel comune di Agnone questa sera ore 19

La strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione, alla base della quale c'è la promozione delle associazioni Stop Bullismo Odv Macchia d'Isernia e Genitori Arcobaleno Odv Venafro di un clima culturale, sociale ed emotivo

. Lunedì 12 agosto alle ore 19:00 presso il chiostro di Palazzo San Francesco ad Agnone, quarto appuntamento del progetto "Il Bullismo non va in Vacanza 2024", per il secondo anno consecutivo le due associazioni sono promotrici di un tour estivo per sensibilizzare la tematica del bullismo, con lo scopo di promuovere anche il territorio, visto che gli incontri vengono svolti nelle piazzette o angoli dei borghi o dei centri storici, dove i destinatari sono le famiglie e i ragazzi, il progetto sta' riscontrando un successo di presenze e i comuni molisani già sono in prenotazione per il 2025.

Nel convegno di Agnone sarà presente il sindaco Daniele Saia, a moderare Fabio Iannucci Presidente di Stop Bullismo Odv Macchia d'Isernia, tra i relatori Vincenzo Cimino Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise e del Corecom Molise, Maria Antenucci dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Floriana Di Pietro Psicologa e Psicoterapeuta dell'Ordine degli Psicologi del Molise, Valeria Ferra Dirigente Scolastica CPIA M. Alberto Manzi di Campobasso e il trio Non mi Maschero con Achille Volpe, Loris Staffieri, Manuel Zaccarella per l'intrattenimento musicale.