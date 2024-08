Agnone, erogazione idrica ridotta a un'ora al giorno, il consigliere Andrea Greco denuncia la situazione: si perdono 12 litri di acqua al secondo

Greco sottolinea che il problema non risiede tanto nella siccità o in una riduzione delle forniture da parte di Molise Acque, ma piuttosto nella mancanza di una programmazione adeguata e di interventi di manutenzione sull'acquedotto. "L'acqua non manca", ha dichiarato il consigliere, "ma si disperde in un acquedotto fatiscente o, peggio, viene sottratta attraverso allacci abusivi".