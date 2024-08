Agnone ospita la tappa interregionale del concorso Mondo Sposa Italia: Valentina Morelli vince il titolo di Mondo Sposa Molise

Agnone, ha ospitato nei giorni scorsi una tappa interregionale per Molise ed Abruzzo del concorso nazionale di bellezza Mondo Sposa Italia, rappresentato in regione dall’ AssoE20 produzioni di Camillo Del Romano, la serata è stata organizzata in collaborazione con Food Festival e l’emittente televisiva TRSP.

Presenti alla serata il patron nazionale del concorso Marco Liburdi De Nardis e Francesca Colaiacomo che hanno presieduto la giuria unitamente agli altri giurati Daniele Saia sindaco di Agnone, Mercede Carosella, Rosita Livrieri, Angela Carosella, Leopoldo Grosso, Agostino Iannelli, Massimo Iaciancio e Luca Cicorelli.

Con un verdetto unanime la coroncina e fascia di Mondo Sposa Molise sono state aggiudicate da Valentina Morelli, 21 anni di Colli a Volturno (IS), 183 cm di altezza, modella e studentessa universitaria, per Valentina non nuova a competizioni nazionali di bellezza si aggiudica la partecipazione alla finale nazionale del 1^ settembre a Fiuggi e fra i suoi sogni una vittoria nazionale.

Valentina non sarà l’unica rappresentate in finale nazionale, sono state assegnate altre fasce che permetteranno la partecipazioni a Fiuggi, le vincitrici sono state: Cristina Yaremchuk 20 anni di Ortona (Ch) si è aggiudicata la fascia di Mondo Sposa Eleganza Abruzzo, Ludovica Vecchiotti 18 anni di Vasto (Ch) con fascia Mondo Sposa Fotomodella Abruzzo, Lina Memmo 20 anni di Lanciano (Ch) con fascia Mondo Sposa GC Motors, a queste 4 modelle si unirà un’altra molisana Ilaria Di Marco 17 anni di Isernia già vincitrice di fascia Mondo Sposa Lazio in una precedente finale, e presente alla selezione agnonese.

Assegnati altri titoli: Mondo Sposa Agnone a Carmen Cerimele 21 anni di Agnone, Mondo Sposa Portamento ad ex-equo a Giada Pannunzio 20 anni di Agnone e Morena Teti 26 anni di Lanciano, infine fascia sponsor Mondo Sposa Unigross vinta da Alessia Argatu 19 anni di Vasto.

Le altre modelle in gara sono state: Rossella Gambatese, Lorena Tomas, Angelica Ricci, Giulia Verì e Giulia Di Croce.

La serata è stata presentata da Elia Rubino, le coreografie curate da Greta Di Carlo, regia ed organizzazione di Camillo Del Romano.

Agnone 19 agosto 2024