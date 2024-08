Rapporto Legambiente: in Molise quasi 90 mila cani

In Molise, su un totale di 136 Comuni, solo 13 (9,6 per cento) hanno risposto ai dati richiesti da Legambiente per la redazione del 13 esimo Rapporto nazionale 'Animali in città'.

L'Azienda sanitaria regionale (Asrem) non ha risposto.

Si apprende dal report dell'Associazione. L'indagine valuta le performance che Amministrazioni comunali e Aziende sanitarie dichiarano di offrire ai cittadini che hanno animali d'affezione e, in generale, per la migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici. Dal report emerge inoltre che in Molise il rapporto tra numero di cani (89.618) e popolazione (289.413), è di 3,2 (Anagrafe animali d'affezione).