Discarica abusiva lungo la strada interpoderale “Belladonna”: Un pericolo per l'ambiente e la salute

Agnone - È stata segnalata una discarica abusiva lungo la strada interpoderale denominata Belladonna, un'area che si estende nell'agro di Agnone in contrada Villa Canale e che rappresenta una meta privilegiata per gli amanti del footing e delle escursioni. La presenza di questa discarica sta destando preoccupazione tra i cittadini, che vedono in essa un grave scempio ambientale che rischia di compromettere non solo la bellezza del paesaggio, ma anche la salute pubblica.

La discarica si trova nei pressi di alcuni appezzamenti di terra coltivati con ortaggi, mettendo a rischio la sicurezza alimentare della zona. I rifiuti abbandonati includono materiali di vario genere, tra cui plastica, vetro, pneumatici e scarti edili, che potrebbero contaminare il suolo e le falde acquifere. Questo comportamento irresponsabile è un chiaro esempio di inciviltà, che dimostra la mancanza di rispetto per l'ambiente e per il bene comune.

L'area della strada Belladonna è conosciuta per la sua bellezza naturale e per essere un luogo di ritrovo per gli appassionati di attività all'aria aperta. Tuttavia, l'abbandono indiscriminato dei rifiuti rischia di trasformare questo angolo di paradiso in un luogo pericoloso e degradato.