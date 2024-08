Patto di Fratellanza tra Molise e Puglia per il Cammino di Padre Raffaele: Agnone tra i Comuni coinvolti

Otto sindaci di Molise e Puglia, insieme a pro-loco, associazioni e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, hanno siglato un patto di fratellanza a Sant’Elia a Pianisi per promuovere il "Cammino di Padre Raffaele". Questo tour religioso attraverserà i luoghi dove visse Padre Raffaele Petruccelli, figura religiosa di rilievo in Molise e Puglia. Tra i comuni coinvolti anche Agnone, insieme a Campobasso, Larino, Morcone, Benevento, Serracapriola e Torremaggiore, uniti dall'obiettivo di valorizzare la storia e l'identità comune.

“Uniti dai medesimi intenti – si legge sul patto – circa l’importanza di condividere le proprie realtà nel segno della storia e dell’identità comune, delle opere di Padre Raffaele e Padre Pio, del cammino comune che andremo in seguito a progetto, prendiamo un solenne impegno: di mantenere legami permanenti tra le nostre municipalità, enti ed associazioni e di favorire in ogni campo gli scambi tra i loro abitanti per sviluppare con la migliore comprensione reciproca il sentimento vivo della fraternità europea; di congiungere i nostri sforzi per aiutare, nella piena misura dei nostri mezzi, il successo di questa impresa necessaria di pace e prosperità; di attivare un processo sinergico per riconoscere il cammino di Padre Raffaele e Padre Pio quale legame indissolubile ai fini culturali e turistici”.