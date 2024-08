Agnone e il Progetto Viva Vittoria: Il Potere della Maglia per il Cambiamento Sociale

Il belvedere la Ripa di Agnone si è trasformato in un vivace laboratorio a cielo aperto, dove sono stati esposti i quadrati lavorati a maglia da oltre 100 persone di Agnone. I quadrati fatti a maglia sono parte di un progetto di grande significato. Il "fare maglia" è stato scelto come metafora di creazione e sviluppo personale, simbolo della capacità di ogni donna di essere artefice della propria esistenza e di produrre un cambiamento, sia in se stessa che nella società.