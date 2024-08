Gli artisti e l'arroganza sul Palco: da Venditti a Avitabile, l'Ipocrisia di chi predica bene e razzola Male

Questi comportamenti sono lontani dall'umiltà che dovrebbe caratterizzare chi, grazie al pubblico e alla stampa, ha raggiunto il successo. Invece di mostrare gratitudine, alcuni artisti si comportano come se il rapporto con i fan fosse un fastidio da gestire a modo loro. Se non sono in grado di reggere l’interazione con il pubblico, forse dovrebbero riflettere su quanto davvero vogliono continuare in questo mestiere, perché la fama non è solo un privilegio, ma anche una responsabilità.