Agnone ricorda il medico missionario Lisetta D'Onofrio: Una targa commemorativa a un anno dalla scomparsa

Agnone, 28 Agosto 2024

Il prossimo 7 settembre ricorrerà il primo anniversario della morte della dottoressa Lisetta d’Onofrio, medico missionario originario di Poggio Sannita ma legata indissolubilmente alla città di Agnone.

Nel giorno del primo anniversario della sua nascita al cielo, il Rotary Club di Agnone e il Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” daranno vita ad una cerimonia nella quale ricordare l’indimenticata Lisetta e la sua vita missionaria. L’iniziativa ha ottenuto con slancio il patrocinio del Comune di Agnone.

Dopo l’esperienza missionaria nel Ciad iniziata nel 1975, Lisetta rientrò in Agnone fondando, insieme all’indimenticato Padre Celestino Ciricillo e altri volontari, una sede del Centro missionario diocesano gestito dall’Associazione C.A.S.A. (Cooperazione Attività Sociali Assistenziali) – O.N.L.U.S. di cui fu presidente per tutta la vita. In quell’occasione il Comune di Agnone mise a disposizione dell’Associazione l’immobile di Piazza del Popolo 117. La dottoressa curò per anni il periodico “Spezziamo il pane”, raccolse e inviò aiuti per l’opera sorta a Bébédjia provvedendo anche alle necessità di una piccola comunità africana chiamata a risiedere in Agnone per cure, crescita professionale ed altri nobili scopi; si interessò infine anche di missioni in altri paesi (Burundi e Rwanda) e di persone particolarmente bisognose.

Nell’occasione dell’evento commemorativo, previsto proprio presso l’edificio che ospitò l’Opera, sarà scoperta una targa in memoria di questa chiara figura della comunità altomolisana. L’appuntamento, fissato per le ore 11 del 7 settembre, vedrà il saluto dei rappresentanti degli enti promotori, dei Sindaci di Agnone e di Poggio Sannita e del Vescovo di Trivento cui seguiranno e gli interventi del prof. Mario Carrese e del dott. Luigi Falasca.