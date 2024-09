Molise, in sei anni oltre 4mila studenti in meno- Il report dell'Usr Molise

Report elaborato dall' Ufficio Scolastico regionale contenente i numeri della scuola molisana per l'anno scolastico 2024/2025, aggiornati al 30 agosto 2024. Il Report è disponibile anche nella sezione "Open Data" del sito dell'Ufficio Scolastico del Molise (www.miur.gov.it/web/molise).

In Molise sono presenti 51 Istituzioni scolastiche principali, sede di direttivo: 49 Istituzioni scolastiche e 2 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Nella provincia di Campobasso si contano 38 istituti principali, mentre nella provincia di Isernia 13 istituti.

Con il dimensionamento effettuato le scuole molisane per l’a.s. 2024/2025 sono 51.

Le 51 istituzioni statali sono così distinte:

· 28 istituti comprensivi;

· 2 CPIA

· 21 tra istituti secondari di II grado e istituzioni educative.

Nel dettaglio, per l’a. s. 2024/2025 si hanno complessivamente 10 istituti omnicomprensivi: 8 nella provincia di Campobasso e 2 nella provincia di Isernia.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE IN MOLISE

Il sistema nazionale di istruzione è composto dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Si riporta, di seguito, il numero di istituzioni scolastiche paritarie per l'a. s. 2023/2024, con suddivisione per provincia e per ordine scolastico.

ALUNNI E CLASSI

Per l’a. s. 2024/2025 risultano in Molise 33.689 alunni, di cui 1.439 con disabilità, suddivisi in 2.031 classi.

Nel dettaglio, la distribuzione per la regione Molise per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità è la seguente:

La distribuzione degli alunni per grado di istruzione per le due province molisane è riportata nella Tabella 4.

POSTI DEL PERSONALE DOCENTE

I posti in Organico di Fatto sottoindicati rappresentano un dato in via di aggiornamento da parte degli Uffici periferici.

Per quanto concerne le immissioni in ruolo del personale docente sono state autorizzate 175 immissioni dal MIM.

Alla data del 31/08/2024 l’Ufficio Scolastico Regionale ha effettuato le seguenti immissioni e le attività sono ancora in corso poiché in via di conclusione le procedure concorsuali di alcune classi di concorso.

PERSONALE ATA

Per quanto riguarda il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA), nella regione Molise per l’a. s. 2024/2025 si registrano le seguenti immissioni distinte per profilo e provincia.

Per quanto concerne il ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono stati immessi in ruolo attingendo dalla graduatoria relativa al nuovo profilo professionale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevate Qualificazioni (come da Decreto Dipartimentale del MIM prot. n. 1897 del 17.07.2024) n. 4 vincitori individuati nella graduatoria definitiva.

INCARICHI DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Date le 51 istituzioni scolastiche presenti per l'a. s. 2024/2025 si ha la situazione sotto prospettata per quanto concerne i Dirigenti Scolastici e i DSGA.

Nella pagina https://www.miur.gov.it/web/molise/reclutamento-ds del sito dell’USR Molise sono presenti tutte le informazioni relative all’assegnazione degli incarichi di reggenza e alle titolarità dei Dirigenti scolastici.