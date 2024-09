Incendio a Santa Croce di Magliano: 10 ettari di bosco in fiamme, Vigili del Fuoco e Protezione Civile in azione

Oggi in tarda mattinata una squadra Vigili del Fuoco AIB (antincendio boschivo) è intervenuta con due automezzi per un incendio bosco adiacente la SP376 in territorio di Santa Croce di Magliano (CB).

L'intervento ha visto interessato circa 10 ettari di superficie boschiva ed è terminato soltanto verso le 16 dopo un'accurata bonifica dell' area interessata.

A supporto delle operazioni di bonifica è intervenuta anche una squadra AIB della protezione civile di Casacalenda e i Carabinieri di S.Elia a Pianisi per quanto di loro competenza.