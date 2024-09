Allerta Meteo della Protezione Civile: Previsioni di piogge e temporali nel Molise

Molise, 2 settembre 2024 – La Protezione Civile della Regione Molise ha emesso un'allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di oggi 2 settembre 2026 e per le successive 18-24 ore. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni sparse, che potrebbero manifestarsi principalmente sotto forma di rovesci o temporali. I quantitativi di pioggia previsti variano da deboli a localmente moderati.

In particolare, non si escludono fenomeni grandinigeni e fulminazioni durante gli eventi temporaleschi. Inoltre, si prevede un incremento della ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali in concomitanza con i fenomeni atmosferici.

La Protezione Civile consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza, specialmente durante i temporali e le possibili grandinate. Gli aggiornamenti sullo stato del tempo saranno forniti in base all'evoluzione della situazione.