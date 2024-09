Facciamo Muro": Lo Sport in prima linea contro la Violenza sulle Donne

Il 5 settembre 2024, alle ore 17:00, presso il Foyer dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia, si terrà l'evento intitolato "Facciamo Muro contro la Violenza sulle Donne". Organizzato dall'Associazione "Me Too" in collaborazione con ASD Volley Isernia e MaxiVolley, l'evento si propone di utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

L'incontro vedrà la partecipazione di diverse figure di spicco. Tra i relatori, la Dott.ssa Giuditta Lembo, Consigliera di Parità della Provincia di Isernia, affronterà il tema delle istituzioni a difesa delle donne nel mondo del lavoro. La Dott.ssa Emanuela Teresa Galasso, psicologa del Centro Antiviolenza Libera Luna, discuterà la gestione e presa in carico delle donne vittime di violenza.

Il mondo dello sport femminile sarà rappresentato da Giovanni Saporito, Team Manager dell'ASD Volley Isernia, e Giuseppe Belmonte, Presidente della stessa associazione, che parleranno del ruolo, dei valori e dell’organizzazione della società sportiva. Basiliara Di Tore, atleta della MaxiVolley, sfaterà il mito dell'incompatibilità tra donna, famiglia e sport.

Pasqualino De Mattia, dell'Associazione MeToo e dell'ASD Volley Isernia, concluderà l'incontro parlando dell'importanza dello sport come strumento di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. L'esposizione sarà curata da Serenella Gregorio.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per riflettere e agire contro la violenza sulle donne, utilizzando lo sport come veicolo di messaggi positivi e di cambiamento sociale.