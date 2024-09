Provincia e sindaci evitano la chiusura della Serre: semafori per regolare il traffico a senso unico alternato

Pesche (IS) – Dopo l’annuncio della chiusura temporanea della galleria “Serre” sulla Trignina, previsto inizialmente per il 2 settembre e fino al 28 febbraio 2025 per lavori di manutenzione, si è arrivati ad una soluzione alternativa per limitare i disagi alla viabilità. A seguito delle proteste dei sindaci dei territori interessati, preoccupati per le ripercussioni sulla mobilità locale, oggi 4 settembre 2024 è stato convocato un incontro urgente con i vertici Anas presso la Provincia di Isernia. La soluzione trovata quella di installare i semafori che regoleranno il traffico a senso unico alternato lungo il tratto interessato dai lavori. Questa soluzione, pur comportando rallentamenti, permetterà di mantenere aperta la strada e di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza le infrastrutture stradali, pur riconoscendo i disagi che i lavori inevitabilmente comporteranno. I lavori dovrebbero iniziare a breve, pertanto si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a moderare la velocità.