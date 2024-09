In data odierna alle ore12:30 circa, una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta, su richiesta della Polizia locale di Campobasso, per un soccorso a persona nel Comune di Campobasso in via Sant'Antonio Abate. All'interno dell'abitazione si rinveniva una signora di 47 anni senza vita. Sul posto erano presenti oltre la Polizia Locale anche gli assistenti sociali per le loro competenze.