Molise: nasce il primo Distretto del Miele italiano, un modello unico per l'apicoltura

Terriaca: scommettiamo sul modello cooperativo per vincere le sfide del futuro. Il Distretto del Miele Molisano è realtà Il 6 settembre, presso lo studio del Notaio Pilla a Campobasso, si è costituito, in forma cooperativa, il Distretto del Miele Molisano, il primo distretto in Italia, dedicato al settore apistico e riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura.

L’ennesima scommessa vinta dal comparto regionale molisano, che nonostante le piccole dimensioni si dimostra da sempre all’avanguardia in ambito nazionale. A comporre il primo organo amministrativo, sono stati designati Paola Moscardino - presidente, il prof.Antonio De Cristofaro - vicepresidente, Giovanna Cuomo e Gennaro Granata. La visione della Cooperativa, che nasce dall’idea del Gal Molise Rurale, presieduto da Paola Moscardino, poi sostenuta da Confcooperative Molise e dal Gruppo Apistico Paritetico VOLAPE, presieduto dal Prof.Antonio De Cristofaro, è quella di costruire un nuovo modello di apicoltura basato su principi come sostenibilità integrale, competitività, resilienza, capacità rigenerativa, sicurezza ed etica

. “L’agricoltura italiana e quindi molisana, si trova di fronte a cambiamenti epocali che devono essere governati con lungimiranza e competenza, per evitare di doverne subire passivamente le conseguenze. Sarà centrale la capacità di difendere la cultura alimentare della diversità e della sicurezza, attraverso campagna di comunicazione e valorizzazione che, per poter essere davvero efficaci, devono assumere dimensioni che non sono alla portata delle singole aziende. Serve capacità di aggregazione, di lavorare insieme” ha dichiarato il Presidente del GAL Molise Rurale, Paola Moscardino.

“Il Distretto sarà la cabina di regia dove concertare le iniziative di innovazione e ricerca di cui il settore necessita per modernizzarsi e per promuovere distintività e peculiarità delle produzioni nonché la competitività delle aziende, in un quadro molto complesso e mutevole per l’intero settore, da un punto di vista sia economico che produttivo. Da questo punto di vista sarà fondamentale il coinvolgimento dell’Università degli Studi del Molise e, per l’appunto, il Distretto sarà proprio l’anello di congiunzione tra mondo della produzione e mondo della ricerca” ha proseguito il Presidente del Gruppo Apistico Paritetico Volape, il prof. Antonio De Cristofaro. La riunione costitutiva si è conclusa con l’intervento del Presidente di Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca, che ha sottolineato “provare a cambiare il paradigma delle produzioni agroalimentare e quindi anche del miele, è la grande sfida del futuro. Dobbiamo modificare lo storytelling degli alimenti ai quali non si deve più solo dare un prezzo, ma un valore, che deve tenere conto di tutto il mondo che ruota intorno alla produzione. Non bisogna mai dimenticare che dietro al vasetto di miele, al cucchiaio di olio, al calice di vino, etc. etc., c’è un lavoro quotidiano, di migliaia di donne e uomini, che custodiscono i nostri territori, preservandoli dall’abbandono e dal degrado, la nostra cultura gastronomica, i valori etici del lavoro e dell’impresa sostenibile e giusta, la sicurezza alimentare. Un impegno enorme, dall’esito non scontato, ma che può essere affrontato solo se mettiamo da parte l’individualismo fine a se stesso e sposiamo il modello dello stare insieme, del cooperare per utilizzare la forza della collettività per difendere l’identità dei singoli componenti. Proprio come succede nell’alveare”.