Piccolo paese, grande cuore: Castelverrino unisce le forze contro la violenza sulle donne

Castelverrino, un gioiello incastonato tra le colline molisane, ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande. Nonostante sia uno dei comuni più piccoli d'Italia, con meno di cento abitanti, la comunità si è mobilitata in massa per sostenere il progetto "Viva Vittoria Isernia", un'iniziativa nazionale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. I quadrati realizzati a Castelverrino si uniranno a quelli realizzati in tanti altri paesi e città molisane , creando un'opera d'arte unica e significativa che vuole essere un monito contro la violenza e un simbolo di speranza per le donne vittime di maltrattamenti.

Donne, uomini, giovani, anziani e persino bambini hanno lavorato con passione alla realizzazione di 360 quadrati colorati, ognuno dei quali rappresenta un simbolo di speranza e di solidarietà. La consegna dei quadrati, avvenuta nella piazza del paese che si è tinta di mille colori, è stata un momento di grande emozione e partecipazione.

Questo gesto dimostra che anche nei piccoli centri si possono fare grandi cose. La comunità di Castelverrino ha dimostrato che la violenza sulle donne è un problema che riguarda tutti e che ognuno può fare la propria parte per combatterla.