Anas: Senso unico alternato sulla SS 650 per lavori alla galleria Serrè fino a febbraio 2025

L'Anas ha comunicato che, a partire dalle 10:00 di questa mattina, è stato attivato il senso unico alternato sulla Strada Statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, per consentire i lavori di adeguamento degli impianti della galleria Serrè. La regolazione del traffico avviene tramite impianto semaforico, interessando il tratto compreso tra il chilometro 4 e il chilometro 6.

"La limitazione è necessaria per garantire la sicurezza sia delle maestranze coinvolte nei lavori, sia dei mezzi in transito, e per assicurare il corretto avanzamento delle operazioni in galleria" si legge nella nota dell'Anas. Il senso unico alternato rimarrà in vigore fino al 28 febbraio 2025.