Giada Pannunzio rappresenterÃ  il Molise alla finale nazionale di Miss Universe Italy

Termoli, ha ospitato nella centrale Piazza S.Antonio la finale interregionale di Miss Universe Italy valida per le regioni Molise e Marche ed organizzato dall’agente regionale Camillo Del Romano in collaborazione con il Food Festival. La giuria presieduta dall’Assessore comunale Paola Cecchi e coadiuvata dai giurati Mariella Vaino assessore comunale, dal pres.proloco Luciano Calignano, dall’artista Fredy Luciano, dagli imprenditori: Alberto Mastrangelo, Francesco Topini e Roberto Cupido, lo stilista Diego Masciarelli ed il medico Cristina Antenucci, hanno avuto l’arduo compito di eleggere le finaliste regionali che parteciperanno alla finale nazionale in programma a San Ferdinando di Puglia dal 13 al 18 settembre.

Vince il titolo e fascia di Miss Universe Molise 2024 la modella Lucila Oriana Basso, 26 anni di origine Argentina e vive a Campobasso, con i suoi 178 cm di altezza oltre alla passione della moda ama viaggiare, lavora come traduttrice e conduce un programma Tv sulla emittente regionale TRSP, ama la musica suona il pianoforte e pratica sport in particolare il nuoto

Il titolo di Miss Universe Molise 2024 è stato vinto da un’altra ragazza molisana Giada Pannunzio 21 anni di Agnone (IS) , modella e fotomodella, studentessa universitaria, pratica sport ed ha un sogno nel cassetto che svelerà ai giudici in finale nazionale. La serata ha visto la presenza di ben 20 ragazze in gara provenienti da Molise e Marche, e sono stati assegnati titoli locali: fascia Miss Universe Termoli vinta da Giorgia Milanese di Termoli, fascia Miss Pro-loco Termoli vinta da Rossella Vizzarri di Termoli, fascia Miss Unigross vinta Luciana Di Cesare di Pratola Peligna(AQ), fascia Eleganza Diego Mascia Stylist vinta da Alessia Fabrizio di Pescara ed infine fascia Fotogenia Christian Giammarini vinta da Thamires Palmucci di Pescara.

Nel corso della serata si sono esibiti i cantanti Enza Barone e Dylan Carbone, con la danza Ilenia Vitulli ed infine con il trio di violini con Serena e Diego Scuderi e Daniele Delli Carri. Per le due ragazze molisane un grosso in bocca al lupo dall’organizzazione regionale con l’augurio che possano portare in alto il nome della regione Molise.

Termoli 11 settembre 2024