"La scuola è una seconda famiglia": Il messaggio della Consulta Provinciale degli Studenti per l'avvio dell'anno scolastico

Il messaggio agli studenti per l’avvio delle attività didattiche del nuovo a.s. 2024/2025

“La scuola è una seconda casa, una seconda famiglia. Un luogo dove si trascorre la maggior parte del tempo, dove ci si accultura, dove viene trasmessa la conoscenza della realtà. La scuola deve essere il pilastro principale per un'integrazione completa e per la crescita dei ragazzi, affinché vengano preparati per affrontare la vita quotidiana che, in questi tempi, è senza dubbio fatta piena di difficoltà e di ostacoli da superare con forza. La scuola deve essere il luogo dove dimenticare il concetto di ‘resa’ ed imparare quello di ‘forza’.

La scuola è il luogo dove ognuno di noi viene formato non solo all'impegno per lo studio, ma anche all'impegno per il sociale e la collettività. Proprio per questo, noi della Consulta Provinciale degli Studenti, vostri simili impegnati nella rappresentanza e nella tutela del diritto di ogni singolo studente, vi auguriamo un buon anno scolastico. Nella speranza che questo possa essere proficuo e costruttivo, approfittiamo per ribadire la nostra presenza al vostro fianco ogni giorno per qualsiasi problematica, reperibili presso i contatti dell'Ufficio Scolastico Regionale”.

(nella foto il segretario e la vicepresidente della Consulta provinciale di Campobasso, Nicola Di Toro e Salma Yamoul)

Campobasso, 11 settembre 2024