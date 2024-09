Le Proposte di Emendamento di ANCI al DDL di Conversione del Decreto-Legge 9 Agosto 2024, n. 113

Ecco le proposte di emendamento avanzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) al DDL di conversione del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Il presidente di ANCI Molise, Pompilio Sciulli, ha avuto un ruolo significativo nell'elaborazione di questi emendamenti, contribuendo attivamente alla definizione delle proposte avanzate dall'Associazione. Per dettagli completi sugli emendamenti proposti, è possibile consultare il documento ufficiale di ANCI: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/P/proposte-emendamenti-ANCI-dl-omnibus-AS-1222_240912_120720-(1).pdf

Proroga del Termine di Inserimento CUP per “Piccole Opere” nel Sistema REGIS: Richiesta di estendere il termine previsto per l'inserimento delle piccole opere nel sistema REGIS.

Proroga del Termine di Aggiudicazione Lavori per “Piccole Opere”: Proposta di allungare il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi alle piccole opere.

Proroga dell’Utilizzo Libero delle Economie da Mutuo: Richiesta di prolungare il periodo durante il quale è possibile utilizzare liberamente le economie derivanti da mutui.

Flessibilità nell’Utilizzo degli Avanzi per Investimenti e Servizi di Rilevanza Sociale: Proposta di maggiore flessibilità nell'uso degli avanzi di amministrazione per acquisire risorse vincolate destinate a investimenti e servizi sociali.

Revisione degli Obblighi di Accantonamento al FAL per Enti Locali in Dissesto: Richiesta di modificare le disposizioni relative agli obblighi di accantonamento al Fondo per l’Avvio delle Liquidazioni (FAL) per gli enti locali in stato di dissesto.

Modifica del Termine per l’Approvazione del Bilancio Consolidato: Proposta di estendere il termine per l'approvazione del bilancio consolidato.

Il presidente di ANCI Molise, Pompilio Sciulli, ha avuto un ruolo significativo nell'elaborazione di questi emendamenti, contribuendo attivamente alla definizione delle proposte avanzate dall'Associazione. Per dettagli completi sugli emendamenti proposti, è possibile consultare il documento ufficiale di ANCI.