Ponte Sente-Longo: Oggi consegna dei lavori per la manutenzione dopo sei anni di chiusura, 9 milioni di euro investiti per la riapertura parziale

Dopo sei anni di attesa, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la manutenzione del Ponte Sente-Longo, importante collegamento tra Molise e Abruzzo. L'Anas ha affidato l'intervento alla ditta "Valori Scarl", un consorzio stabile che riunisce 171 imprese operanti nel settore degli appalti pubblici e privati.

Il progetto di manutenzione, inizialmente finanziato con 9 milioni di euro, si concentrerà sulle pile 3 e 7 e sull'impalcato del ponte. Questi lavori, fondamentali per garantire la messa in sicurezza della struttura, permetteranno una riapertura parziale del viadotto. Tuttavia, il costo complessivo per la completa messa in sicurezza del viadotto è stimato in 15 milioni di euro pertanto per la messa in sicurezza parziale mancano ancora 6milioni di euro. Parallelamente, si sta lavorando per la "ristatalizzazione" della Strada Statale 86, che consentirà ad Anas di utilizzare appropriati fondi per completare l'opera visto che il viadotto insiste sulla SS86 ex Istonia. A tal proposito l'assessore alle infrastrutture regionale Michele Marone, ha dichiarato che sta partecipando a piu' di una riunione con gli organi competenti per risolvere velocemente la questione della ristatalizzazione.

L'ingegnere Anas Abruzzo-Molise, Marasco, ha spiegato che la riapertura parziale è prevista in circa un anno, come scritto nella nota del MIT, ma molto dipenderà dall'andamento dei lavori e dalle condizioni che si presenteranno durante l’intervento. Al momento, non è possibile fornire una data certa per il completamento definitivo.

Alla cerimonia di consegna del cantiere hanno partecipato diverse autorità locali e regionali, tra cui il sindaco di Agnone e presidente della Provincia, Daniele Saia, l’assessore regionale Michele Marone, il consigliere comunale e provinciale Vincenzo Scarano, il consigliere della Provincia di Chieti Carlo Moro e la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’intervento per migliorare la qualità della vita e l’economia locale, fortemente compromessa dalla chiusura del viadotto.