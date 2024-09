Aiop e Aris / In sciopero il 23 settembre per il rinnovo contrattuale in SanitÃ  Privata, e un nuovo contratto unico per le Rsa e i Cdr

A seguito dell’espletamento con esito negativo e conseguente mancato accordo in data 3 e 9 maggio u.s. del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Legge 146/90, così come modificata all’art.1 c. 4 della legge n. 83/2000, le scriventi Organizzazioni Sindacali aderiscono alle iniziative Nazionali, e proclamano uno sciopero a livello locale di tutto il personale dipendente in forza presso le strutture adottanti il CCNL Sanità Privata Aiop/Aris, Aiop Rsa e Aris Rsa-Cdr, per l’intera giornata e turno di lavoro del 23 settembre 2024.

Le scriventi saranno presenti in presidio nella suddetta data davanti il piazzale antistante la sede della Regione Molise, in Via Genova n. 11, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Parliamo di un comparto che conta centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che svolgono un servizio pubblico, garantendo un diritto costituzionale che è quello alla salute. È doveroso sostenere le loro rivendicazioni di vedersi pienamente riconosciuti la propria professionalità e i propri diritti.

Durante lo sciopero saranno garantiti i contingenti di personale a garanzia dei servizi minimi previsti dagli accordi in vigore.