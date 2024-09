Presentazione del libro "Fuori dal Sistema" di Luigi de Magistris: un racconto di coraggio contro il potere

Invito alla presentazione del libro FUORI DAL SISTEMA di Luigi De Magistris.

-----------

L'autore

Luigi de Magistris

Nato nel 1967, diviene magistrato giovanissimo e opera per quindici anni da pm a Catanzaro e Napoli, occupandosi soprattutto di corruzione e criminalità organizzata. Le sue indagini in Calabria sono ostacolate dall'interno dello Stato: gli vengono sottratte inchieste delicatissime sulle cosiddette massomafie, viene punito e trasferito per aver indagato fin nel cuore del sistema. Il tempo dimostrerà le sue ragioni.

Lascia la magistratura e nel 2009 viene eletto deputato al Parlamento Europeo con circa 500.000 voti. È stato il sindaco più longevo della storia di Napoli, eletto contro ogni previsione nel 2011 e rieletto nel 2016, lasciando all'opposizione PD, 5S, IV, FI, FDI e Lega. Nel 2021 si è candidato con una coalizione civico-popolare alla presidenza della Regione Calabria, raggiungendo il 17%.

Alle elezioni politiche 2022 si candida come leader di Unione Popolare.

Il libro

La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito, più volte, dalle istituzioni. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici sia di centrodestra sia di centrosinistra, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell'ordine, con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato. E quando infine gli viene strappata la toga di dosso, l'allora presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara commenta: «Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi».

Ma de Magistris ha proseguito in direzione ostinata e contraria, dimostrando che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema. Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli contro tutto e tutti. Una rivoluzione che ha trasformato Napoli nella città dell'acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico, sconfiggendo l'emergenza rifiuti, le infiltrazioni della camorra e l'ostilità dei partiti, dei governi e della regione Campania.

Fuori dal sistema è il racconto di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da pm, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un'alternativa. È tempo che tutti i non allineati al sistema si uniscano per l'ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica.