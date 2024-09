Crisi Gigafactory di Termoli, Fina (PD): "Situazione preoccupante, a rischio centinaia di posti di lavoro"

Stellantis: Fina,grande preoccupazione per Gigafactory Termoli

A rischio centinaia di posti di lavoro

ROMA, 17 SET - "Seguo con attenzione e

preoccupazione la vicenda della Gigafactory di Termoli. Le

ultime notizie non ci lasciano tranquilli e aprono la strada ad

un grave esito per lo stabilimento". Così in una nota il

senatore del Partito democratico Michele Fina.

"L'incontro al Ministero dello Sviluppo economico, alla

presenza dei vertici di Stellantis e del sindacato - aggiunge -

ci restituisce il quadro di una situazione pressoché compromessa

che mette in grave apprensione centinaia di famiglie di

lavoratrici e lavoratori". "Sono in contatto costante con i

rappresentanti istituzionali del territorio e le forze sindacali

per spendere tutto il mio impegno istituzionale a tutela

dell'occupazione e dello sviluppo di questo territorio",

continua il senatore PD.

"Come concordato con il Consigliere Facciolla, nelle prossime

ore depositerò un'interrogazione urgente al Ministro Urso

affinché riferisca in Parlamento, senza indugio, della

situazione. A breve, inoltre, sarò in Molise per incontrare i

lavoratori e i sindacati", conclude. (ANSA).

2024-09-17T14:47:00+02:00