Liberaluna solidale con lâ€™associazione MeToo contro la violenza: "Unite per dire no alla distruzione"

Liberaluna è solidale con l'associazione MeToo che da un anno si sta preparando all'evento Viva Vittoria Isernia. Il presidente Pasqualino de Mattia con impegno e coinvolgendo i comuni della regione insieme a tante donne ha allestito piazze con lavori ad uncinetto realizzati per dire no alla violenza. “Il gesto vandalico di distruzione dei manufatti che rappresentano il simbolo dell'intera comunità di Isernia e di tutti i molisani che hanno sposato l'iniziativa dell'ODV MeToo, è un atto deplorevole in quanto offende la sensibilità di noi tutti". Con queste parole la dr.ssa La Selva Maria Grazia, responsabile del CAV Liberaluna beneficiario della raccolta fondi legata alla manifestazione del 23 e 24 novembre che si terrà in piazza Andrea D’Isernia, vuole ricordare quanto sia importante unirsi contro qualsiasi forma di violenza e auspicarsi che quello che è successo a Isernia, non si ripeta.

La tendenza a distruggere o danneggiare per perversione, per ignoranza, per insensibilità, beni senza alcun motivo è un reato e come tale è punibile. Pertanto ci rivolgiamo a chi ha commesso questo reato, affinché sia consapevole del rischio che correrebbe nel ripeterlo e soprattutto lanciamo un appello di riflessione, alle tante persone annoiate che per mero divertimento commettono atti vandalici come quello avvenuto a Isernia. Tutta l’equipe del Centro Antiviolenza Liberaluna è vicina a tutte quelle donne che hanno realizzato con impegno e amore i manufatti, che rappresentano un segno tangibile di unione e forza nel dire no alla violenza contro le donne.

Continueremo a combattere qualsiasi forma di violenza, intolleranza e discriminazione, condividendo con altre associazioni come MeToo e con il supporto delle Istituzioni tutte le azioni utili per mettere fine a questi fenomeni. Campobasso, 17/09/2024