Fitto vicepresidente Commissione UE. Iorio: Buon lavoro Raffaele!

Buon lavoro Raffaele!

Soddisfazione e consapevolezza della grande responsabilità che lo aspetta. Era questo il tono di voce che ho sentito dalle parole di Raffaele dopo la sua nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme. Un ruolo che attesta la centralità del nostro Paese a livello europeo, come ha dichiarato anche la premier Giorgia Meloni, ma che è anche il meritato riconoscimento personale per Fitto che ha guadagnato sul campo della vita politica questo importante riconoscimento. All’amico Raffaele va il mio più sincero e orgoglioso augurio. Al politico rivolgo il mio più caro pensiero di buon lavoro certo che lavorerà per il bene dell’Europa, dell’Italia e, se occorrerà, del Molise. Un Molise che gli deve davvero molto per il sostegno e il supporto che ha dimostrato sempre verso la nostra terra e verso noi cittadini.

Questo quanto dichiarato dall'Assessore regionale Michele Iorio