"Sport, Inclusione e LegalitÃ : Successo per l'Evento 'In Comune... c'Ã¨ lo sport 2024' a Campobasso con le Fiamme Oro"

Oggi, nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, si è svolta la manifestazione "In Comune... c'è lo sport 2024", un'importante vetrina per far conoscere ai giovani il valore dello sport sia come motore di benessere psicofisico che di inclusione della diversità, elementi fondamentali di arricchimento della società e delle giovani generazioni.

La ricca vetrina di discipline sportive rappresentate durante l'evento, ha visto anche l'apprezzata partecipazione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, i cui atleti hanno coinvolto i numerosissimi bambini presenti nello svolgimento delle esercitazioni propedeutiche alla lotta greco romana e alla pesistica.

Dal 1954, con le sue 43 discipline sportive, il gruppo Fiamme Oro promuove, soprattutto tra i giovani, le attività a livello agonistico nel rispetto dei valori della lealtà, del coraggio e della solidarietà.

Un ruolo sociale importante quello degli atleti delle Fiamme Oro, che va ben oltre l'attività agonistica in quanto costituisce l'immagine di veri e propri presidi in grado di diffondere la cultura della legalità attraverso la pratica sportiva il cui valore universale è quello del rispetto delle regole, dell'avversario e di superare barriere e discriminazioni di ogni tipo favorendo l'integrazione.