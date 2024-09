Borse di Studio Universitarie: Massimo Romano richiede chiarezza e azioni urgenti

La questione delle borse di studio per l'anno accademico 2023-2024 continua a far discutere, con il consigliere regionale Massimo Romano (Costruire Democrazia) in prima linea per garantire il diritto all'istruzione. Durante la seduta del Consiglio del 9 aprile 2024, una mozione proposta da Romano è stata approvata all'unanimità, sottolineando l'insufficienza delle risorse stanziate dalla Regione per supportare gli studenti universitari.

I dati parlano chiaro: su 1.145 studenti idonei, ben 524 non hanno ricevuto alcuna borsa di studio a causa di mancanza di fondi. Questo scenario ha portato a situazioni in cui anche i beneficiari hanno visto ridotti gli importi delle borse, ben al di sotto delle aspettative previste dal bando.

Per affrontare questa problematica, la mozione ha invitato la Giunta regionale a stanziare ulteriori finanziamenti per incrementare il fondo destinato alle borse di studio, affinché tutti gli studenti idonei possano essere supportati adeguatamente. Tuttavia, a distanza di mesi dall'approvazione della mozione, non ci sono stati aggiornamenti riguardo a scorrimenti delle graduatorie o ulteriori stanziamenti.

Riconoscendo l'urgenza della situazione, Romano ha presentato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore al bilancio. L’obiettivo è ottenere informazioni sui passi compiuti in attuazione della delibera consiliare, chiedendo chiarimenti su eventuali stanziamenti e i tempi previsti per l'erogazione dei fondi agli studenti che ne hanno diritto.

La questione delle borse di studio, dunque, rimane centrale nel dibattito politico regionale, con la speranza che vengano presto fornite risposte concrete a favore degli studenti meritevoli.