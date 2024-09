CittÃ  di Agnone: Avviso Pubblico per il Bonus Acquisto Libri di Testo 2024/2025

Il Comune di Agnone informa gli interessati che la Regione Molise ha approvato, con deliberazione di G.R. nr. 407 del 30 agosto 2024, i criteri per l'accesso al Bonus Acquisto Libri di Testo per l'anno scolastico 2024/2025, in attuazione della L. 448/1998.

Destinatari del Bonus

Il bonus è destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'importo del contributo sarà erogato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, suddiviso nelle seguenti fasce:

FASCIA 1 : da € 0,00 a € 10.632,94

FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78

Importi del Contributo

Gli importi del contributo variano in base alla fascia ISEE e al grado scolastico:

Fascia ISEE Scuola Secondaria di Primo Grado Scuola Secondaria di Secondo Grado Da € 0 a € 10.632,94 € 230,00 € 200,00 Da € 10.632,95 a € 15.748,78 € 110,00 € 100,00

In caso di dichiarazioni mendaci, il beneficiario decadrà dal bonus e sarà tenuto a restituire le somme già percepite, oltre a possibili sanzioni penali.

Presentazione della Domanda

La modulistica per la richiesta è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Agnone (www.comune.agnone.is.it) e può essere ritirata presso l’Ufficio Affari Generali. Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:

Le domande possono essere presentate dai residenti nel comune di Agnone entro e non oltre il 12 ottobre 2024 utilizzando uno dei seguenti metodi:

A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone

A mezzo servizio postale

A mezzo posta elettronica all’indirizzo comune.agnone@legalmail.it

Si invita la cittadinanza a non perdere questa opportunità di supporto per l'acquisto dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.