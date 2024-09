ISERNIA 27 SETTEMBRE 2024

Il Saluto della Prefetta Franca Tancredi: Un Viaggio di Esperienza e Collaborazione



Dopo circa due anni, con esattezza 21 mesi, lascio l'incarico, che ho avuto il privilegio di ricoprire, di Prefetto della provincia di Isernia, per assumere analogo incarico in un'altra provincia, Rovigo.

La mia carriera professionale, soprattutto negli ultimi anni, è stata caratterizzata da un continuo spostarsi sul territorio: dal Centro al Sud, in Calabria, dal Sud al Nord, in Piemonte, per approdare al centro Sud, in Molise, e tornare di nuovo al Nord, in Veneto. E sempre con la stessa emozione, lascio un incarico per assumerne un altro, chè il confronto con le diverse realtà territoriali, oltre a rappresentare una sfida, sono fonte di arricchimento professionale.

E oggi, che mi accingo a lasciare questa provincia in una regione, il Molise, così ricca di storia e di orgoglio, desidero far pervenire a tutte le Autorità e Rappresentanze, ecclesiastiche, civili e militari, con le quali ho condiviso questa esperienza professionale e umana e, ovviamente, all'intera Comunità, il mio più cordiale saluto di commiato ed i più vivi ringraziamenti per la valida collaborazione offertami durante la mia permanenza in questo territorio.

I mesi trascorsi, da quel 9 gennaio del 2023, data del mio arrivo, non sono stati semplici, essendomi posta, sin da subito, l'obiettivo di ricostituire una rete, quella istituzionale, che mi è apparsa un po' sfilacciata, per la mancanza di veri e propri punti di riferimento nelle ormai poche rimaste articolazioni territoriali di taluni Enti e Organi centrali dello Stato, quasi tutti accorpati nel capoluogo di Regione, e per la necessità di "riconquistare" il territorio attraverso un messaggio che, indirizzato soprattutto ai primi cittadini, fosse di supporto al loro quotidiano e non semplice lavoro nel dare risposte solutive alle innumerevoli domande e sollecitazioni provenienti dai loro territori.

Il periodo storico che stiamo vivendo è particolarmente complesso, caratterizzato com'è da una guerra ai confini EST dell'Europa, che vede contrapposte due grandi

Uscita N.0034271 del 27/09/2024

Prefettura Isernia