Agnone - Amianto nel cuore della città, Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro: rischi e pericoli per la salute pubblica e l'ambiente

Amianto ad Agnone: “La situazione è urgente e di rilevante importanza perché, appunto, si tratta di rischi e pericoli per la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente”, Così i consiglieri comunali Margherita Greco e Vincenzo Scarano definiscono la situazione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove un'analisi dell'ARPA Molise ha rilevato la presenza di amianto. Il rischio di rilascio di fibre pericolose nell'aria mette a repentaglio la salute dei cittadini e l'ambiente.

Di seguito quanto dichiarato dal Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro.

"Nel Consiglio Comunale del 13 luglio 2024 si è discussa l’Interrogazione relativa al pericolo per la Salute Pubblica e per l’Ambiente rappresentato dal tetto del fabbricato -ex Caserma dei Vigili del Fuoco- che si trova in Via degli Emigrati.

All’esito della discussione, ritenendo insoddisfacente la risposta del Sindaco Saia, i Consiglieri Comunali Margherita Greco e Vincenzo Scarano hanno acquisito la relativa documentazione e, in particolare, la Relazione, che, all’esito del sopralluogo del 25 maggio 2023, l’ARPA Molise -intervenuta su incarico della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, Stazione di Agnone-, con l’ausilio del Personale dei Vigili del Fuoco di Isernia, ha effettuato in merito alle indagini dei campionamenti di frammenti di materiali, «presumibilmente contenenti amianto».

Nella suddetta Relazione, l’ARPA Molise ha concluso che: «Alla luce di quanto sopra riportato, in considerazione dell’ubicazione dell’edificio in parola nel centro urbano, dello stato di conservazione scadente delle coperture, nonché della vetustà dei materiali oggetto d’accertamento ed in concomitanza di fattori esterni, quali pioggia e vento, si potrebbero determinare condizioni favorevoli al rilascio di fibre di asbesto nell’ambiente circostante. Pertanto, questo Dipartimento, ritiene che debba essere predisposto il Piano di Lavoro, tramite Ditta autorizzata all’uopo e trasmetterlo al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASREM di Campobasso, competente per territorio, prima dell’eventuale inizio dei lavori di rimozione dei suddetti materiali contenenti amianto, provvedendo alla messa in sicurezza dei luoghi interessati, in linea con quanto previsto al capitolo 3) del citato Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, sui Metodi di Bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto. Nel caso di specie, al fine di scongiurare potenziali rischi e pericoli per la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, si ravvisa l’inderogabile necessità di attivarsi per la risoluzione della problematica in questione, attuando le procedure previste dalla normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)».

La situazione, quindi, è urgente e di rilevante importanza perché, appunto, si tratta di rischi e pericoli per la salute pubblica, nonché per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, perché le dimensioni del tetto del fabbricato in questione sono rilevanti e anche perché questo fabbricato si trova nel centro urbano vicino al Campo Sportivo -dove spesso giocano bambini e ragazzi-, alle Caserme dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, a numerose abitazioni e ad un bar.

Nonostante il Comune di Agnone fosse a conoscenza della Relazione dell’ARPA Molise sin dal 16 novembre 2023, non è stato adottato alcun provvedimento, neppure dal Sindaco -quale Autorità sanitaria locale ex Legge n. 833/1978 e T.U.E.L. n. 267/2000-.

I Consiglieri Comunali Greco e Scarano, invece, ritengono necessario attivarsi immediatamente per risolvere tale situazione pericolosa per la Collettività e per queste ragioni hanno inviato la Relazione dell’ARPA Molise anche al Prefetto e alla Polisportiva Olympia Agnonese, oltre che alle varie Autorità interessate."

Agnone, lì 27 settembre 2024

I Consiglieri Comunali di Agnone della Lista “Agnone Identità e Futuro”

Margherita Greco Vincenzo Scarano