Messa in Sicurezza delle Strade: Assegnati 9,8 Milioni di Euro per i 52 comuni della provincia di Isernia

La Provincia di Isernia riceve un importante sostegno per la messa in sicurezza delle strade: sono stati assegnati 9,8 milioni di euro provenienti dal fondo di sviluppo e coesione, come parte della programmazione della Regione Molise. Questi fondi saranno utilizzati per realizzare opere di miglioramento della rete stradale, interessando i 52 Comuni del territorio.

I progetti finanziati dal fondo saranno avviati nel 2025 e si protrarranno fino al 2029, con interventi che includono la manutenzione del manto stradale, il ripristino dei tratti dissestati, il rifacimento della segnaletica e l’installazione di barriere di sicurezza.

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha dichiarato: “Daremo priorità alle strade che presentano maggiori criticità, per poi arrivare a lavori anche su altri tratti. L’obiettivo è un’equa distribuzione delle risorse sul territorio per rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini.” Ha inoltre ringraziato i tecnici della Provincia e Manolo Sacco, consigliere delegato alla viabilità, per il loro prezioso lavoro nell'organizzazione degli interventi.