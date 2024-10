Comune di Agnone: Concorso Pubblico per Operatore Tecnico domani 8 ottobre la prova pratica applicativa

Si comunica il calendario delle prove d’esame per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto part-time (18 ore settimanali) con profilo di “Operatore Tecnico” da inserire presso il Settore Tecnico.

Dettagli delle Prove:

Prova Pratica-Applicativa:

Data : 8 ottobre 2024 (martedì)

: 8 ottobre 2024 (martedì) Orario : 9:00

: 9:00 Luogo : Mercato Coperto, Via De Gasperi 86081 Agnone (IS)

: Mercato Coperto, Via De Gasperi 86081 Agnone (IS) Inizio: Al termine delle procedure di identificazione.

Prova Orale:

Data : 14 ottobre 2024 (lunedì)

: 14 ottobre 2024 (lunedì) Orario : 16:00

: 16:00 Luogo : Sala riunioni, 2° piano della Sede Municipale, Via Verdi nr. 9, 86081 Agnone (IS)

: Sala riunioni, 2° piano della Sede Municipale, Via Verdi nr. 9, 86081 Agnone (IS) Nota: I candidati ammessi devono presentarsi senza ulteriore invito.

Agnone, 23 settembre 2024