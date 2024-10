Riapre il sipario: Il Cinema-Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la nuova stagione

Agnone – Il 20 ottobre, alle ore 17:30, il Cinema-Teatro Comunale “Italo Argentino” riaprirà ufficialmente le sue porte dopo una significativa riqualificazione. La cerimonia di inaugurazione non solo presenterà la stagione teatrale 2024/2025, ma dedicherà anche la sala all’attrice Paola Cerimele, figura indimenticabile del panorama artistico molisano, prematuramente scomparsa due anni fa.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino” con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Agnone, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio di questo storico politeama. La nuova direzione intende trasformare il teatro in un punto di riferimento culturale per la comunità, promuovendo la coesione sociale e l’identità territoriale.

La cerimonia inizierà con un omaggio a Paola Cerimele, la cui memoria sarà onorata con l’intitolazione della sala, un gesto che segue la petizione di quasi 2000 firme lanciata nel 2022. Successivamente, verrà presentata la nuova stagione teatrale, la prima dopo la pandemia, che promette un cartellone ricco di spettacoli e importanti nomi del panorama teatrale italiano.

L’inaugurazione si concluderà con l’apertura della campagna abbonamenti, già disponibile presso il foyer del Teatro durante l’evento, accompagnata da un momento conviviale con aperitivo e buffet. Gli abbonamenti potranno poi essere acquistati a partire dal 21 ottobre presso l’ufficio informativo della Pro Loco di Agnone.

Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a seguire le pagine social del Cinema Teatro Italo Argentino o a contattare l’associazione al numero +39 3319638192 o via email all’indirizzo teatroitaloargentinoagnone@gmail.com.

L’Italo Argentino è pronto a riprendere vita, e la comunità di Agnone è invitata a partecipare a questa nuova avventura culturale.

