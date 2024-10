Accordo per realizzare progetto "Polo culturale della cittÃ  di Agnone" con un finanziamento di 2.700.000 euro

Il Comune di Agnone ha approvato un accordo per realizzare il progetto "Polo culturale della città di Agnone" con un finanziamento di 2.700.000 euro, come parte del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali". Il progetto è stato formalizzato in seguito a deliberazioni comunali precedenti e coinvolge il Parco archeologico di Sepino e la Soprintendenza, per definire obiettivi e indirizzi progettuali. L'accordo stabilisce ruoli e responsabilità delle parti coinvolte e prevede la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) da parte del Comune. La deliberazione è stata approvata all'unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva.

Sintesi dello Schema di Accordo per il "Polo Culturale della Città di Agnone" Oggetto dell'Accordo: L'accordo regola la cooperazione tra il Ministero della Cultura (PARC), il Comune di Agnone e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise (SABAP) per la realizzazione del progetto "Polo culturale della città di Agnone", finanziato con 2.700.000 euro nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali". Principali Attori Coinvolti: PARC: Soggetto attuatore, responsabile del monitoraggio e della gestione del progetto. Comune di Agnone: Funzione di stazione appaltante, gestisce l'amministrazione e l'affidamento dei contratti. SABAP: Collabora nella definizione degli obiettivi strategici e dei beni da esporre. Obblighi e Impegni: PARC deve garantire l’omogeneità dei servizi, monitorare la rendicontazione e autorizzare i pagamenti.

deve garantire l’omogeneità dei servizi, monitorare la rendicontazione e autorizzare i pagamenti. Comune deve attuare il progetto, rispettare il cronoprogramma e gestire la rendicontazione delle spese.

deve attuare il progetto, rispettare il cronoprogramma e gestire la rendicontazione delle spese. SABAP collabora alla definizione degli obiettivi progettuali. Coordinamento: È previsto un tavolo di coordinamento tra i dirigenti di PARC, Comune e SABAP, e un tavolo operativo tra referenti designati. Variazioni e Spese: Le modifiche al progetto devono essere concordate per iscritto. Le spese ammissibili sono quelle stabilite dalla normativa vigente. Durata e Comunicazioni: L'accordo è valido fino alla completa realizzazione del progetto. Le comunicazioni tra le parti devono avvenire per via elettronica certificata. Informazione e Pubblicità: Il soggetto attuatore è tenuto a garantire la trasparenza sul finanziamento ricevuto, informando il pubblico. Conclusione L'accordo stabilisce un framework collaborativo per il progetto, definendo ruoli, responsabilità e procedure per garantire l'efficace realizzazione del Polo Culturale ad Agnone.