Mense scolastiche, in Molise finanziati 27 comuni per un totale di 17 milioni e 671 mila euro.

Quasi 18 milioni di euro in arrivo ai Comuni molisani per la nuova costruzione, l’ampliamento e la messa in sicurezza delle mense scolastiche. La notizia diffusa oggi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha pubblicato anche la relativa graduatoria. Sono 27 i Comuni ammessi a finanziamento, 20 di Campobasso e provincia e 7 della provincia di Isernia (di cui due ammessi con riserva) per un totale di 17 milioni e 671 mila euro. Le risorse fanno riferimento alla graduatoria del bando nazionale PNRR da 515 milioni. Il bando, pubblicato il 29 luglio 2024, punta a favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, e per i Convitti. A livello nazionale sono finanziati 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno.

“Questo finanziamento servirà a potenziare i servizi e l’offerta delle nostre scuole sul territorio – ha dichiarato la Direttrice dell’USR Molise, Maria Chimisso – ed è motivo di grande soddisfazione per il nostro USR e per l’intera Comunità scolastica regionale”.

La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento è pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al PNRR (https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-mense-scolastiche/).

Il Gruppo di Supporto alle scuole per il PNRR dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise ha realizzato questa scheda riepilogativa in cui sono presenti tutti i Comuni molisani finanziati (divisi per provincia e in ordine alfabetico), con i relativi importi e tipologia di intervento.

Campobasso, 17 ottobre 2024