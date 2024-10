Finanziamenti per le Mense Scolastiche: Agnone ottiene il finanziamento e avanza verso il tempo pieno

Il Comune di Agnone è stato recentemente inserito nella graduatoria per un finanziamento di 436 mila euro, destinato all’allestimento delle mense scolastiche. Questo intervento rappresenta un passo cruciale per favorire l’ampliamento del tempo pieno nelle scuole, un obiettivo centrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il finanziamento permetterà di creare una mensa al primo piano del polo scolastico, servendo le esigenze degli studenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. L’amministrazione comunale si sta impegnando per garantire che questo servizio risponda non solo alle necessità educative, ma anche per sostenere le famiglie, in particolare le mamme lavoratrici.

Affinché il progetto di tempo pieno possa essere realizzato con successo, è fondamentale che l’istituto scolastico informi in modo accurato le famiglie sulle opportunità offerte dal tempo pieno. Solo con una chiara comunicazione e con la partecipazione attiva dei genitori sarà possibile sfruttare appieno i benefici di questa iniziativa.

Il bando, pubblicato il 29 luglio 2024, è parte di un pacchetto di quasi 18 milioni di euro destinati ai Comuni molisani per la costruzione e l’ampliamento delle mense scolastiche. Complessivamente, 27 Comuni sono stati ammessi a finanziamento, con un investimento totale di 17 milioni e 671 mila euro, evidenziando l’impegno del governo nel supportare l’istruzione, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Agnone, quindi, si pone come un esempio positivo nell’impegno per migliorare l’offerta educativa e supportare le famiglie, mirando a un futuro in cui il tempo pieno diventi una realtà consolidata per tutti gli studenti.