Guida sotto effetto dell'alcol: Molise in dati preoccupanti, il 15% alla guida dopo aver bevuto

Dati preoccupanti per il Molise per quanto riguarda il fenomeno della guida sotto l'effetto dell'alcol emergono dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) relativo al biennio 2022-2023.

Quindici molisani su 100, intervistati dal Sistema di sorveglianza 'Passi', hanno infatti dichiarato di aver assunto due o più unità alcoliche un'ora prima di mettersi alla guida

Dato che rappresenta il triplo rispetto alla media nazionale (5%) e il secondo in Italia dopo quello della Valle d'Aosta (18%). A livello nazionale, nel confronto tra le diverse fasce di età, la classe dei 25-34enni è quella che si distingue per il più alto valore rispetto alle altre, pur seguendo un andamento in diminuzione nel tempo.