Campobasso: Lâ€™Ospedale Responsible Research Certificato dalla Esgo come Eccellenza nella Cura del Tumore dellâ€™Endometrio

ll 'Responsible Research Hospital' di Campobasso è stato accreditato dalla Società europea di Ginecologia oncologica (Esgo) come Centro di riferimento ed eccellenza per la cura del tumore dell'endometrio.

Un prestigioso ed importante riconoscimento di rilievo internazionale quello assegnato all'Unità operativa complessa (Uoc) di Ginecologia oncologica che fa capo al Dipartimento di Oncologia diretto dal professor Francesco Cosentino.

"La complessità chirurgica e medica dei tumori ginecologici è in continua crescita - spiega Cosentino - abbiamo bisogno di professionalità sempre più specialistiche in grado di garantire un percorso di cura adeguato in un'ottica multidisciplinare".

Il Responsible Research Hospital è l'unico ospedale del centro-Sud e tra gli otto in Italia ad essere stato selezionato dalla Esgo.

Tale riconoscimento tiene conto del notevole numero di interventi chirurgici eseguiti e degli standard di cura e assistenza, in conformità alle linee guida internazionali più aggiornate. È stato valutato in modo particolare il percorso integrato diagnostico-terapeutico per la cura del carcinoma endometriale, risultando tra i migliori del Paese. L'Uoc di Ginecologia oncologica eroga ogni anno un notevole numero di prestazioni ambulatoriali e circa 1.000 interventi chirurgici in buona parte di oncologia maggiore con approccio minimamente invasivo, permettendo tempi di degenza per il malato estremamente ridotti e con un rapido recupero delle condizioni ottimali.

All'attività clinica si affianca la formazione e la ricerca. L'ospedale, infatti, è sede della scuola di specializzazione in Ginecologia dell'Università del Molise, diretta da Francesco Cosentino.