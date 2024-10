Turismo, dopo la proroga del termine ultimo per munirsi del CIN, Cofelice: "Un atto concreto per dare impulso all'economia"

Il Consigliere Regionale Fabio Cofelice in qualità di Delegato al Turismo e Cultura ha espresso soddisfazione dopo che il Ministero ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per munirsi del CIN, (Codice Identificativo Nazionale), obbligatorio per i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione (b&b).

“Un atto concreto per andare incontro alle esigenze di tutti quelli che operano in un settore che costituisce parte essenziale dell’economia del Paese. Il Cin – ha sottolineato l’esponente regionale - è uno strumento grazie al quale si riesce a garantire il giusto controllo sugli affitti brevi a tutela sia degli operatori sia degli utenti.

Con tale sistema le diverse strutture verranno censite all’interno di una Banca Dati Nazionale.

Ben venga dunque la proroga anche se, è bene specificare, la Regione Molise, in vista della prima scadenza prevista inizialmente per il 2 novembre 2024, aveva già provveduto a effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire agli operatori del settore di poter adeguarsi sin dalla prima scadenza stabilita dalla norma.

Un lavoro sinergico, preciso e puntuale per mettere nelle condizioni tutti i gestori delle strutture ricettive di potere lavorare e continuare ad operare in totale trasparenza.”